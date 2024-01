Allovir Inc Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Allovir-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 67,67). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Allovir-Aktie beträgt aktuell 2,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,674 USD liegt, was einer Abweichung von -76,84 Prozent entspricht. Daher erhält Allovir eine "Schlecht"-Bewertung für den längerfristigen Durchschnitt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -57,88 Prozent, wodurch die Allovir-Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Allovir-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse.