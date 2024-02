Allot Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Allot wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") betrachtet und liegt mit einer Rendite von -49,46 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von -0,36 Prozent, zeigt Allot mit einer Rendite von 49,1 Prozent eine deutlich schlechtere Performance. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Analysten haben die Aktie von Allot auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Allot aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Allot beträgt aktuell 54,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Betrachtung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich für die Aktie ein RSI25-Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Allot in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt. Daher erhält Allot für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass Allot in verschiedenen Kategorien wie Stimmung, RSI und Diskussionsintensität Bewertungen im neutralen bis schlechten Bereich erhält.