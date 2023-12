Allot Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Allot-Aktie verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Allot daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Allot in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Von Analysten wird die Allot-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 172,73 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allot-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs liefert insgesamt ein "Gut"-Rating für die Allot-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Stimmung und Einschätzung in Bezug auf die Allot-Aktie, basierend auf der Analyse der Stimmungslage, der Anleger und der Analysten.