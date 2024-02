Allot Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie der Allot wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt sie die Bewertung "Gut" von einem Analysten, während kein Analyst eine neutrale oder negative Bewertung abgab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,5 USD, was einer Erwartung von 138,1 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie von Allot im letzten Jahr eine Rendite von -49,46 Prozent, was 629,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -2,78 Prozent, und Allot liegt aktuell 46,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Allot insgesamt neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 73,17, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 36,43 liegt und eine neutrale Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Allot eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Allot damit in diesem Punkt die Einstufung "Gut".