Allot Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Allot liegt bei 22,22 und erhält daher die Einstufung "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,07 und wird als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Allot in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu Allot in den sozialen Medien weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Allot veröffentlicht. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Allot, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Allot-Aktie von 1,65 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 2,34 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Bild, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Allot-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.