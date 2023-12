Allot Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Allot verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,8 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" einer Unterperformance von 53,8 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Software" beträgt 0,98 Prozent, wobei Allot derzeit um 54,77 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allot-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -34,6 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch begannen Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Allot zu diskutieren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Allot liegt bei 18,42, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung des RSI als "Gut".