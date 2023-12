Allogene Therapeutics Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Diese Analyse wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Allogene Therapeutics durchgeführt.

Der RSI7 liegt derzeit bei 28,41 Punkten, was darauf hinweist, dass Allogene Therapeutics überverkauft ist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI verleiht. Der RSI25 hingegen liegt bei 47,65, was bedeutet, dass Allogene Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Allogene Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,34 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,78 USD weicht somit um -35,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2,77 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,36 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Allogene Therapeutics insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist, bestehend aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da 1 Analyst sie als Gut und 0 als Neutral oder Schlecht bewertet haben. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beläuft sich auf 18,43 USD, was ein Aufwärtspotential von 562,9 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Allogene Therapeutics festgestellt werden. Das Unternehmen erhielt daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allogene Therapeutics daher für dieses Segment ein "Gut"-Rating.