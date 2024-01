Allogene Therapeutics Aktie: Reine Nervensache!

Die Allogene Therapeutics-Aktie wird anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert, um Trends und Stimmung zu bewerten. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,25 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 3,62 USD liegt, was eine Abweichung von -14,82 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,78 USD, was zu einer "+30,22 Prozent"-Abweichung vom letzten Schlusskurs führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird der Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren verliehen.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") erzielte die Allogene Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,66 Prozent, was 71,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 26,04 Prozent, wobei Allogene Therapeutics aktuell 74,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 8, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Allogene Therapeutics-Aktie.