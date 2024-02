Allogene Therapeutics Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine "überverkaufte" Situation, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Allogene Therapeutics hat derzeit einen RSI von 25, was auf eine "gute" Situation hinweist. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 21,71 und bestätigt ebenfalls die "gute" Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Allogene Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent für die Biotechnologiebranche. Daher erhält das Unternehmen eine "schlechte" Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysten haben Allogene Therapeutics in den letzten 12 Monaten 4 Mal als "gut" und 2 Mal als "neutral" bewertet. Es gab keine "schlechten" Bewertungen, was langfristig auf eine positive Einschätzung seitens der Analysten hinweist. Der aktuelle Aktienkurs von 4,9 USD wird von den Analysten als potential für eine Entwicklung von 287,76 Prozent betrachtet, was zu einem mittleren Kursziel von 19 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung angesehen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologiebranche hat Allogene Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,66 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -11,41 Prozent lag. Dies führt zu einer Unterperformance von -37,25 Prozent für Allogene Therapeutics. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor lag die Rendite des Unternehmens mit -6,52 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Allogene Therapeutics in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.