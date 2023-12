Allogene Therapeutics Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Allogene Therapeutics-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -46,19 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,46 USD) mit dem aktuellen Kurs (2,4 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,82 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich hingegen ein positives Bild. Die Anleger-Stimmung bei Allogene Therapeutics in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Allogene Therapeutics-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". Von insgesamt 7 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 5 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft worden. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 667,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem gemischten Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich während des vergangenen Monats eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wird die Aktie jedoch neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Allogene Therapeutics-Aktie unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Bereichen, was zu einer gemischten Gesamtbewertung führt.