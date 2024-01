Allogene Therapeutics Aktie: Immer langsam!

Die aktuelle Dividendenrendite von Allogene Therapeutics liegt bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,48 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Allogene Therapeutics ist überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen stark diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Allogene Therapeutics um 48,66 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Auch im Biotechnologie-Bereich liegt die Rendite des Unternehmens mit 61,76 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Allogene Therapeutics sind größtenteils positiv, mit 4 guten und 2 neutralen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19 USD, was eine Steigerung von 499,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,17 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine gute Empfehlung von Analysten.