Allogene Therapeutics Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Allogene Therapeutics-Aktie wurde von zwei Analysten bewertet, von denen beide sie als "Gut" eingestuft haben. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15 USD, was einen potenziellen Anstieg um 249,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,29 USD) bedeutet. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Allogene Therapeutics, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und positiven Stimmung in den sozialen Medien.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Allogene Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,72 Prozent erzielt, was 1429,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" beträgt im Durchschnitt 2,72 Prozent, und Allogene Therapeutics liegt aktuell 10,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Allogene Therapeutics 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.