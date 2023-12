Allkem (ehem. Orocobre) Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Allkem-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und liegt bei 53,47. Dies bedeutet, dass die Allkem-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Allkem somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung bezüglich Allkem in den vergangenen Wochen deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Allkem gezeigt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Allkem geäußert. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Allkem-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 12,64 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 9,16 AUD, was einem Unterschied von -27,53 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin, sodass die Allkem-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

