Allkem (ehem. Orocobre) Aktie: Keine Auszahlung für ungeduldige Anleger

In den letzten drei Monaten wurden insgesamt 0 Bewertungen für die Allkem (ehem. Orocobre)-Aktie abgegeben. Dabei erhielt das Wertpapier durchgängig ein “Gut”-Rating, was auch in aktuellen Reports bestätigt wird. Gemäß der Kursziele der Analysten könnte die Aktie jedoch um -100.00 Prozent fallen, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 6.60 CAD.

Trotzdem bleibt die Gesamtbewertung positiv und es empfiehlt sich somit aktuell, in Allkem (ehem. Orocobre) zu investieren oder Haltepositionen beizubehalten.

Es gibt aktuell lukrativere Aktien mit höheren Dividendenrenditen

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividendenausschüttung und dem aktuellen Aktienkurs. Allkem (ehemals Orocobre) weist derzeit eine niedrige Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Durchschnitt anderer Unternehmen im Bereich \”Andere Industriemetalle...