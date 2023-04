Allison Transmission Aktie: Das ist beeindruckend!

Am 29.04.2023, 06:35 Uhr notiert die Aktie Allison Transmission an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 48.79 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Allison Transmission auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Allison Transmission von 48,79 USD ist mit +17,06 Prozent Entfernung vom GD200 (41,68 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 45,87 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,37 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Allison Transmission-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Allison Transmission-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Sell". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 47,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (48,79 USD) ausgehend um -2,64 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Allison Transmission von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Allison Transmission gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,49 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 40,52 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".