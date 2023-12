Allison Transmission Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Allison Transmission aktuell bei 53,35 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 56,98 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,8 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 55,13 USD, was einen Abstand von +3,36 Prozent zur Aktie bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert für Allison Transmission liegt bei 23,81, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung des RSI als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 2-mal das Rating "Schlecht" für Allison Transmission vergeben, was das langfristige Rating des Titels als "Schlecht" aus institutioneller Sicht ergibt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -11,66 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 50,33 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.