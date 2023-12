Allison Transmission Aktie: Gut oder schlecht?

Die Diskussionen rund um Allison Transmission auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf diesen Signalen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Aktie von Allison Transmission bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Allison Transmission insgesamt drei Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Schlecht", mit einer Zusammensetzung aus einer "Neutral"- und zwei "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von 13,87 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Allison Transmission in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Allison Transmission hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet Allison Transmission als weder überkauft noch überverkauft, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 55,88 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 39,97 Punkte). Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Allison Transmission daher mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf den Analysen der Anlegerstimmung, der Analysteneinschätzungen, des Sentiments und des Relative Strength Index.