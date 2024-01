Alligo ABries B Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Anleger-Stimmung bei Alligo ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die darauf hindeuten, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alligo, so ergibt sich, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich für Alligo eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Alligo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell deutlich über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Alligo positiv ist, der RSI auf 25-Tage-Basis auf "Gut" steht und auch die technische Analyse ein "Gut"-Rating ergibt.