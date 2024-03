Alligo ABries B Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten Wochen konnte bei Alligo keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen war. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alligo daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Alligo-Aktie beträgt aktuell 112,73 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 146,2 SEK liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 134,06 SEK, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alligo in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alligo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,24 und für den RSI25 von 41,15, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde Alligo in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.