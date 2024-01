Alligo ABries B Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger beeinflussen die Einschätzung einer Aktie maßgeblich. In Bezug auf Alligo ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Alligo in den letzten Tagen überwiegend positiv. Vier positive Tage und ein negativer Tag wurden verzeichnet, wobei die neuesten Nachrichten ebenfalls hauptsächlich positiv waren. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Alligo daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alligo derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 108,89 SEK, während der Aktienkurs bei 123,6 SEK liegt, was einer Abweichung von +13,51 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 101,29 SEK zeigt eine Abweichung von +22,03 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft.

Der Relative Strength-Index zeigt gemischte Signale, wobei der RSI7 von 30,12 eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25 von 22,52 eine "Gut"-Einstufung für den entsprechenden Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Aktie von Alligo.