Alligo ABries B Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation setzt. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Bei der Analyse von Alligo wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alligo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und dadurch neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen. Bei Alligo wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz-Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis führt.

Die charttechnische Entwicklung der Alligo-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 109,15 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 126,2 SEK liegt. Dies zeigt einen Unterschied von +15,62 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (103,79 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+21,59 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für die Alligo-Aktie. Insgesamt erhält Alligo somit eine positive Bewertung in verschiedenen Bereichen.