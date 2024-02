Alligo ABries B Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei Alligo wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alligo-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Alligo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alligo eine "Gut"-Bewertung basierend auf diesen RSI-Analysen.

Die Diskussionen über Alligo in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Alligo in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Alligo mit 151,8 SEK inzwischen +20,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +36,86 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Alligo eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Alligo daher als "Neutral"-Wert betrachtet.