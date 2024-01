Alligo ABries B Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und wir verwenden ihn, um Alligo zu bewerten.

Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 31,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alligo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auf der anderen Seite zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass Alligo überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Alligo festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Bei der Analyse von Anlegermeinungen in sozialen Medien zeigt sich, dass Alligo in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen waren hauptsächlich positiv, weshalb die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Alligo-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.