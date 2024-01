Alligator Energy Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Alligator Energy liegt der RSI bei 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Alligator Energy zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse der Alligator Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,058 AUD, was einer Steigerung von 45 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,05 AUD um 16 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Alligator Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zuletzt wurde vor allem positiv über die Aktie von Alligator Energy in den sozialen Medien diskutiert. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Alligator Energy beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse des RSI, der Kommunikation im Internet, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Alligator Energy.