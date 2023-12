Alligator Bioscience AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Alligator Bioscience-Aktie wird charttechnisch positiv bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,55 SEK im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,646 SEK, was einer Abweichung von +17,45 Prozent entspricht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,44 SEK über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +46,82 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Alligator Bioscience-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie der Alligator Bioscience neutrale Werte. Der RSI7 beträgt 38,17 und der RSI25 liegt bei 32,79, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien gab es in der letzten Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Alligator Bioscience. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingeschätzt, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Alligator Bioscience-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus dem Sentiment und Buzz sowie der Anleger-Stimmung die Gesamteinschätzung "Neutral".