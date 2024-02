Alligator Bioscience AB Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Alligator Bioscience wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 34,94 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für Alligator Bioscience in den letzten 200 Handelstagen bei 0,59 SEK lag, während der letzte Schlusskurs (1.136 SEK) eine Abweichung von +92,54 Prozent aufweist. Auf Basis dieser Daten wird der Aktie eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,01 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Alligator Bioscience also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Beim Sentiment und Buzz, also der Stimmung rund um die Aktie, ergibt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Alligator Bioscience daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Alligator Bioscience von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und auch die Diskussionen rund um die Aktie waren größtenteils positiv. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.