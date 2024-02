Alligator Bioscience AB Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Alligator Bioscience wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 0,57 SEK liegt und der Aktienkurs (1,166 SEK) um +104,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,96 SEK entspricht einer Abweichung von +21,46 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv, was zu der Einstufung als "Gut" führt. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Anleger-Stimmung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alligator Bioscience-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (37,5 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (53,21 Punkte). Daher erhält die Aktie für den RSI ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend erhält die Alligator Bioscience aufgrund der aktuellen Analysen eine "Neutral"-Einstufung.