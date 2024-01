Allied Sustainability and Environmental Consultants Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten vier Wochen gab es bei Allied Sustainability And Environmental Consultants keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für Allied Sustainability And Environmental Consultants einen aktuellen Wert von 68, was als neutral eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 39, was auch auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 HKD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,07 HKD liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung mit einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Allied Sustainability And Environmental Consultants aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral" eingestuft.