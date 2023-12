Allied Sustainability and Environmental Consultants Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Experian":

Die technische Analyse der Allied Sustainability And Environmental Consultants zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,09 HKD, während der Aktienkurs bei 0,08 HKD um -11,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,08 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Allied Sustainability And Environmental Consultants wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allied Sustainability And Environmental Consultants liegt bei 21,74 und wird daher als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie auch eine Bewertung als "Gut" vergeben.