Allied Sustainability and Environmental Consultants Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Allied Sustainability And Environmental Consultants wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,09 HKD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,078 HKD, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 0,08 HKD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-2,5 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Die Aktie von Allied Sustainability And Environmental Consultants stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 100, was eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 39,13, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral".