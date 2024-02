Allied Properties Real Estate Investment Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Allied Properties Real Estate Investment Trust liegt mit einem Kurs von 16,94 CAD derzeit 13,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,64 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Allied Properties Real Estate Investment Trust besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber ermöglicht, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Allied Properties Real Estate Investment Trust-Aktie beträgt derzeit 79, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 75,49 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, wobei auch hier eine Überkauftheit festgestellt wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Allied Properties Real Estate Investment Trust festgestellt. Dies deutet auf eine Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien hin, wobei negative Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat abgenommen. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Schlecht" bewertet.