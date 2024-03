Allied Motion Aktie: Was macht der Markt?

Der aktuelle Kurs der Allient liegt bei 31,87 USD, was einer Entfernung von +0,92 Prozent vom GD200 (31,58 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht Neutralität. Im Gegensatz dazu steht der GD50, der bei 29,11 USD liegt und somit ein Kurs von +9,48 Prozent zeigt. Dies wird als gutes Signal bewertet, da der GD50 die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert. Zusammen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs der Allient, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Allient weder überkauft noch überverkauft ist. Dasselbe gilt für den RSI25, der bei 41,54 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Allient besonders positiv diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen wurde bei Allient eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert.

Insgesamt erhält die Allient-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments und des Stimmungsbildes in den sozialen Medien gemischte Bewertungen.