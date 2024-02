Allied Motion Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten zwei Wochen wurde die Allient-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als relativ neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen bezüglich des Werts angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Allient weist hier mit einem Wert von 18,72 eine deutliche Unterbewertung im Vergleich zum Branchenmittel "Elektrische Ausrüstung" auf, das bei 32,13 liegt. Dies entspricht einem Unterschied von 42 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Die Dividendenrendite der Allient-Aktie liegt aktuell bei 0,42 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 16,63 Prozentpunkten bedeutet. Damit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend der Allient-Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 28,38 USD liegt, was einem Unterschied von -11,31 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 28,83 USD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-1,56 Prozent) führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis und einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis für die Aktie gemäß der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Allient-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.