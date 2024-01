Allied Motion Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Allient festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Allient daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Allient zeigt sich, dass der RSI7 bei 78,13 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 50,43, was bedeutet, dass Allient weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Allient in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allient liegt derzeit bei 18,06 Euro, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung der Allient-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,11 USD liegt, was einem Unterschied von -14,74 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt jedoch 27,92 USD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs führt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Allient-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.