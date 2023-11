Allied Motion Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie der Allient wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 45 USD, was eine Erwartung von 72,94 Prozent darstellt, da der aktuelle Schlusskurs bei 26,02 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann Allient über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Allient im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,75 Prozent erzielt, was 38,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 13,3 Prozent, wobei Allient aktuell 20,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Allient veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Allient beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.