Allied Motion Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Allient hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 241,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 389,15 Prozent, und Allient liegt aktuell 395,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Allient auf 32,14 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 29,22 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,75 USD, was die Aktie mit +1,63 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Allient beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,42 Prozent, was 16,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 17,05) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Allient-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Vergleich wird Allient als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,72 gehandelt wird, was einem Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,73 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.