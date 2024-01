Allied Healthcare Products Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Allied Healthcare Products eine Rendite von -99,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 123,99 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 35,89 Prozent, was bedeutet, dass Allied Healthcare Products aktuell 134,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Allied Healthcare Products derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -89,56 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der gleichen Branche entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Allied Healthcare Products. In den Diskussionen der letzten Tage dominierten hauptsächlich negative Themen, ohne positive Aspekte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile bei 0,23 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,000001 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -100 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie aufgrund eines Abstands von -99,99 Prozent die Bewertung "Schlecht". Insgesamt wird daher die Aktie von Allied Healthcare Products mit einer Gesamtnote von "Schlecht" eingestuft.