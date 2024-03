Allied Electronicsration Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividendenrendite von Altron liegt derzeit bei 4,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche von 17,27 ergibt sich eine Differenz von -12,9 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Altron liegt bei 45,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtrating als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Altron. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Altron als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,93, was insgesamt 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 70,75 im Segment "Industriekonglomerate". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut".