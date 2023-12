Allied Electronicsration Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Altron wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Altron liegt momentan bei 5,06 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,95 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Altron zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse. Insgesamt ergibt sich damit für Altron die Gesamtbewertung "Neutral".