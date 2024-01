Allied Electronicsration Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Dividendenrendite für Altron beträgt 5,06 Prozent, was nur knapp unter dem Durchschnitt von 5,18 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Aktie von Altron bei 0,498 EUR und ist derzeit um +13,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer positiven kurzfristigen Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +31,05 Prozent, was auch hier auf eine positive Einschätzung hindeutet.

Die Stimmung bezüglich Altron hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altron beträgt 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine positive Bewertung von der Redaktion.