Allied Electronicsration Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse von Altron zeigt, dass der Kurs der Aktie von 0,498 EUR derzeit um 13,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +31,05 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung auf charttechnischer Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Altron in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Altron, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Altron zeigt die Analyse, dass sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral bewertet wird, da die Werte darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Dividendenrendite für Altron beträgt 5,06 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Altron eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, dem Relative-Stärke-Index und der Dividendenrendite eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Altron.