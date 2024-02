Allied Electronicsration Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel gegenwärtig "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den 7- und 25-Tage-RSI für Altron. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass Altron derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da Altron auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,55), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Altron von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Altron derzeit 4, was zu einer negativen Differenz von -13,28 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Altron eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Altron wurde auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Altron in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".