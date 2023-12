Allied Architects, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten Wochen gab es bei Allied Architects keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allied Architects daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen gegenüber Allied Architects grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 78,9, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Allied Architects beläuft sich auf 470,39 JPY, während die Aktie selbst bei 434 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,74 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Abstand von +15,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allied Architects somit eine Gesamtnote von "Neutral".