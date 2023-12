Allied Architects Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Allied Architects wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Analyse ergab eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Allied Architects daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend neutral über Allied Architects berichtet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Allied Architects überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt dieser aktuell bei 470,39 JPY, was einer Abweichung von -7,74 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine positive Bewertung mit einem "+15,8 Prozent" Rating.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Allied Architects in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.