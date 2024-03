Allied Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Diskussionen und Stimmungen rund um Allied auf Plattformen der sozialen Medien haben zu keinen starken positiven oder negativen Ausschlägen geführt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Die Aktie von Allied wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Allied beträgt 44,44, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 63,33, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allied-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,6 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,56 HKD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Allied in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Allied in Bezug auf Anlegerstimmung, technische Analyse und Sentiment mit einem "Neutral"-Rating versehen.