Allied Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Allied wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Allied die Einstufung "Neutral".

Auch die Anleger-Stimmung bei Allied in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Allied-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52) führen zu der Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Allied weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt haben zu einer "Neutral"-Bewertung geführt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Allied in allen untersuchten Aspekten eine neutrale Bewertung.