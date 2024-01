Allied Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Allied liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 51,52, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Allied von 1,57 HKD inzwischen um -0,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt der Kurs um -3,09 Prozent vom GD200 entfernt, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Allied eingestellt waren, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Allied. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird auch das Sentiment und Buzz um das Unternehmen als "neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Allied daher in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, die Anlegerstimmung und das Sentiment und Buzz jeweils eine Gesamteinschätzung von "neutral".