AlliedADR Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Allied-Aktie ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 1,64 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,58 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 1,58 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Allied in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen zeigen sich auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allied-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso ergibt der RSI der letzten 25 Handelstage einen Wert von 50, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Stimmungsbild für die Allied-Aktie.

Insgesamt kann die Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem RSI und dem allgemeinen Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft werden.

