AlliedADR Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Allied. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Diskussionen gab es signifikante Unterschiede. Daher wird das Unternehmen von Analysten und Anlegern insgesamt neutral bewertet.

Der aktuelle Kurs von 1,57 HKD liegt um -0,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,09 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Allied liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 51,52 eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend wird Allied sowohl aus technischer als auch aus stimmungsbezogener Sicht als "Neutral" bewertet. Die Reaktion der Anleger in den sozialen Medien und die technische Analyse deuten auf eine neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen hin.