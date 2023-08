Allianz: Der wahre Wert liegt bei 257,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie von Allianz wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel für die mittelfristige Zukunft beläuft sich auf 257,04 EUR mit einem Potenzial von +16,18%.

• Am 15.08.2023 fiel der Wert um -1,36%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

• Die positive Einschätzung durch Analysten hat zu einem Optimismus-Anteil von +68% geführt.

Obwohl es in den letzten fünf Handelstagen zu einer positiven Entwicklung kam (+3,15%), verlor Allianz am gestrigen Tag an Wert (-1,36%). Die Mehrheit (17) der insgesamt 25 analysierenden Bankexperten hält jedoch weiterhin an dem Rating “Kauf” oder “Starker Kauf” fest – das sind +68% aller Analysten.

Eine höhere Bewertung rechtfertigt auch das aktuelle Kursziel von 257,04 EUR und ein mögliches Plus im zweistelligen Prozentbereich. Nur ein einziger Experte rät zum Verkauf...